В Финском заливе прогремело 4 мощных взрыва

В четверг, 20 октября, в Финском заливе зафиксировано четыре взрыва, которые произошли в российских территориальных водах примерно в 40 километрах юго-западнее Выборга. Финская граница находится примерно в 30 километрах от места взрыва.

Сила взрывов составила 1,3–1,8 балла. Первый взрыв был зафиксирован в 12:35, последний — в 18:33.

Источником новости является ежедневный отчет Института сейсмологии Хельсинкского университета о сейсмических наблюдениях в близлежащих районах Финляндии. По данным автоматической системы измерений Института сейсмологии, это взрыв или обрушение.

Сейсмолог Яри Кортстрем подтверждает Ilta-Sanom, что сейсмические инциденты, о которых говорится в новостях, являются взрывами.

— Они были обнаружены и идентифицированы. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения. — заявил он.