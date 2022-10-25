У Нью-Йорку розпочався суд у справі про шахрайство бізнес-імперії Трампа

У місті Нью-Йорк у понеділок розпочався судовий процес щодо сімейного бізнесу 45-го президента США Дональда Трампа, Trump Organization, за звинуваченням у шахрайстві та ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Прокуратура округу Мангеттен звинуватила Trump Organization, якою наразі керують два дорослих сина Трампа, Дональд-молодший і Ерік Трамп, в приховуванні компенсації, яку вона виплатила топменеджерам у період з 2005 по 2021 рік.

Один із них, колишній фінансовий директор Trump Organization Аллен Вайссельберг, уже визнав себе винним за 15 пунктами обвинувачень у податковому шахрайстві та, як очікується, дасть свідчення проти компанії в межах угоди про визнання вини.

Зокрема Вайссельберг визнав, що змовився з Trump Organization для отримання незадекларованих вигод, таких як апартаменти в дорогому районі Мангеттена, розкішні автомобілі для себе й дружини та навчання в приватній школі для онуків.

У разі визнання Trump Organization винною їй загрожує штраф у розмірі понад 1,5 мільйона доларів.

Хоча ім’я Дональда Трампа не згадується у справі, він назвав розслідування проти своєї бізнес-імперії «полюванням на відьом» на тлі прийдешніх проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 8 листопада.