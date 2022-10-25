У Москві продовжується прихована «часткова мобілізація»

Українські розвідка повідомляє, що в російській столиці продовжується «часткова мобілізація», а місцевим ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему.
Джерело: головне управління розвідки
Дослівно: «Попри публічні заяви мера Москви Собяніна про завершення «часткової мобілізації», продовжується вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи.
Наразі влада зупинила роботу виключно так званих «мобільних мобілізаційних пунктів» й призупинила практику «облав» на військовозобов’язаних у громадських місцях.
У спеціальних «темниках» (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми «облав» у Москві та Санкт-Петербурзі».
Деталі: За даними ГУР, наразі на полігонах московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців.
Після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні.
У зв’язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів по підготовці призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні «рядовий» і мають бойовий досвід на території України.
Підтверджується кількість мобілізованих до лав ЗС РФ «першої хвилі» – щонайменше 200 тисяч осіб.
У розвідці відзначають, що подальша мобілізація в РФ продовжуватиметься у «класичному» варіанті часів Другої Світової війни.
Перша частина мобілізованих направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту.
Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу.
За аналогічним принципом залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації.
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