У Москві продовжується прихована «часткова мобілізація»

Українські розвідка повідомляє, що в російській столиці продовжується «часткова мобілізація», а місцевим ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: «Попри публічні заяви мера Москви Собяніна про завершення «часткової мобілізації», продовжується вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи.

Наразі влада зупинила роботу виключно так званих «мобільних мобілізаційних пунктів» й призупинила практику «облав» на військовозобов’язаних у громадських місцях.

У спеціальних «темниках» (закритих директивах керівництву ЗМІ) акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми «облав» у Москві та Санкт-Петербурзі».

Деталі: За даними ГУР, наразі на полігонах московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців.

Після підготовки планується відправка підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні.

У зв’язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів по підготовці призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні «рядовий» і мають бойовий досвід на території України.

Підтверджується кількість мобілізованих до лав ЗС РФ «першої хвилі» – щонайменше 200 тисяч осіб.

У розвідці відзначають, що подальша мобілізація в РФ продовжуватиметься у «класичному» варіанті часів Другої Світової війни.

Перша частина мобілізованих направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї) призначена для стабілізації лінії фронту.

Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу.

За аналогічним принципом залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації.