У Мелітополі вибухнула автівка біля штабу ФСБ у будівлі гауляйтера Балицького

У тимчасово окупованом Мелітополі Запорізької області біля відділення рашистської ФСБ вибухнула автівка
Інформацію підтвердив мер міста Іван Федоров.
«Колаборанти Мелітополя невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яка розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького. За попередніми даними біля приміщення, в якому знаходився один зі штабів пропагандистів Кремля, вибухнуло авто», — написав він.
- Вночі на 25 жовтня в Мелітопольському районі прогриміли 7 потужних вибухів.
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