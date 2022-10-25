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У Мелітополі вибухнула автівка біля штабу ФСБ у будівлі гауляйтера Балицького

У тимчасово окупованом Мелітополі Запорізької області біля відділення рашистської ФСБ вибухнула автівка

Інформацію підтвердив мер міста Іван Федоров.

«Колаборанти Мелітополя невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яка розміщується в будівлі  мелітопольського гауляйтера Балицького. За попередніми даними біля приміщення, в якому знаходився один зі штабів пропагандистів Кремля, вибухнуло авто», — написав він.

  • Вночі на 25 жовтня в Мелітопольському районі прогриміли 7 потужних вибухів.
25 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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