Онлайн слоти: походження та еволюція

Перш ніж ми почнемо говорити про онлайн-слоти, ми хочемо розповісти вам про них дещо більше. Чи знаєте ви, що перший в історії ігровий автомат з’явився в Сан-Франциско, США, в 1895 році ? Його створив Чарльз Фей, молодий інженер, який належав до державної електричної компанії. Під назвою Liberty Bell це був простий слот із трьома барабанами: коли з’являлися три дзвіночки, активувався приз. Очікування було неймовірним.

Лише в 1964 році був випущений перший електричний ігровий автомат. Він називався Money Honey і став відправною точкою величезної популярності. Власне, у 70-х роках ці машини стали однією з найпоширеніших принад серед жінок. Завдяки цій електричній інновації ігри в казино пережили справжню революцію.

Протягом 70-х років ми знаходимо ще одну вирішальну віху в історії цих продуктів: винайдення мікрочіпів. З його рук вийшла монета щастя, перша відеогра казино. Це була далекоглядна робота Волта Фрейлі, яка відкрила новий ландшафт для ігрових автоматів та ігор у казино загалом.

Поступово нові технологічні досягнення, отримані в слотах , перетворилися на відеомашини, засновані на генераторах випадкових числових рядів. Вони були джерелом нинішніх слотів. Настільки, що наприкінці 20-го століття, протягом 90-х років, почали розрізняти два основних типи ігрових автоматів: наземні та онлайн. Ділова можливість не залишилася непоміченою, і було багато веб-сайтів і постачальників програмного забезпечення для казино, які скористалися цією перевагою, щоб збільшити пропозицію онлайн-слотів .

Які наслідки? Вам більше не потрібно подорожувати ні на далекі, ні на короткі відстані, щоб насолодитися цією розвагою. Ви можете грати, де б ви не були, в будь-який час дня і ночі: 24/7. Вам потрібен лише мобільний телефон, планшет, комп’ютер чи інший подібний пристрій. Тобто ваші слоти йдуть з вами! Мережа замінила казино, бари та ігрові кімнати, які раніше користувалися цією пропозицією.

Слоти виробництва Іспанії

Як ви вважаєте, це добре, якщо ми станемо трішки патріотичними? Іспанські ігрові автомати ідентифікуються як усі ті, які були розроблені та виготовлені в Іспанії . Звичайно, вони включають останні міжнародні технологічні інновації, а також культурні особливості, традиційні посилання та відомих героїв нашої країни. Чи можете ви уявити собі насолоду від цих *слотів* з Ісмаелем Бейро, переможцем Big Brother I , Аревало чи Летицією Сабатер у ролі головних героїв? Серіал « Іспанські знаменитості » є чудовим прикладом того, що наша культура перенесена на ці слоти з найменуванням походження .

Чи знаєте ви, що до червня 2015 року в нашій країні було заборонено грати в онлайн-слоти? З тих пір і до сьогодні грати в усіх тих *онлайн* слотах казино пинап , які мають так звану печатку безпечної гри , надану Генеральним директоратом з регулювання азартних ігор , цілком законно . У Goldenpark ми маємо це в усіх наших продуктах.

Глосарій термінів віртуальних слотів

Перш ніж продовжити, давайте зробимо попередній розгляд. Хоча термін «слоти» є найбільш вживаним, слова «слоти» та «слоти» є синонімами: між трьома словами немає різниці, ми можемо використовувати їх як взаємозамінні.

Нижче ми зібрали для вас базовий словник важливих слів , які ви повинні освоїти, якщо хочете поринути в дивовижний світ віртуальних слотів. Для зручності подаємо їх в алфавітному порядку.

Мінімальна і максимальна ставка

Це мінімальна та максимальна сума, яку ви можете поставити на кожне обертання певного слота. Він змінюється залежно від кожного випадку та дозволяє вам адаптувати рівень ризику, інтенсивність та емоційність ваших ігор відповідно до ваших уподобань.

Безкоштовні обертання

Це безкоштовні обертання , які надають казино, коли ми граємо в їхні слоти. Не плутайте їх з бонусними обертаннями.

Джекпот

Ми маємо на увазі кумулятивний джекпот , який збільшує кінцевий приз, який можна отримати. Досягається шляхом зіставлення певних символів вищого значення на лінії виплат. Він пов’язаний з RTP (ми пояснимо це пізніше), і разом з ним є фактором, який слід враховувати, вирішуючи, в які слоти грати.

Платіжні лінії

Саме вони дозволяють отримувати призи при зустрічі певних комбінацій символів . Вони відрізняються залежно від того, як була задумана гра. Щоб дати вам практичну ідею, подумайте про такий приклад: якщо 5-барабанний слот вимагає зіставлення 3 ідентичних символів, вони мають з’явитися на одній лінії виплат.

Окупність або швидкість окупності

Це елемент, який визначається конкретним RNG, поняттям, яке ми також пояснюємо в цьому глосарії. Визначає відсоток окупності для гравців, який надає ігровий автомат.

RNG або генератор випадкових чисел

Англійською мовою генератор випадкових чисел. Відноситься до програмного забезпечення, яке активує роботу гри. Спочатку, в давні часи, він використовувався для номінації внутрішньої системи фізичних слотів. Проте сьогодні він повністю консолідований у своїх цифрових версіях.

RTP або повернення до ставки гравця

Це абревіатура англійського виразу return to player rate. Це дуже релевантне співвідношення, яке відображає відсоток повернення грошей , який пропонує певний ігровий автомат у довгостроковій перспективі. Він ідеально підходить для порівняння альтернатив і на основі цього прийняття рішення, в який з них грати. Логічно, що чим вище цей показник, тим краще для гравця. Розраховується на основі останніх тисяч зроблених ходів. Ви повинні інтерпретувати це так: якщо слот має RTP 97%, це означає, що після 1000 обертань по 1 євро ви отримаєте назад 970 євро.