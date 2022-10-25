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Окупанти готують оборонні позиції на Херсонщині

російський окупант

Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, в районі населеного пункту Горностаївка, інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

Також тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона.

«З правобережної частини міста, в населені пункти Генічеськ та Скадовськ, вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах», — йдеться в повідомленні.

Зросла і кількість грабежів місцевих жителів, і випадків мародерства.

Своєю чергою у населений пункт Львове, на заміну евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб.

25 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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