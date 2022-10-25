Окупанти готують оборонні позиції на Херсонщині

Ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також евакуює персонал банків, окупаційної адміністрації, оперативних служб та медиків
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Так, в районі населеного пункту Горностаївка, інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.
Також тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона.
«З правобережної частини міста, в населені пункти Генічеськ та Скадовськ, вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах», — йдеться в повідомленні.
Зросла і кількість грабежів місцевих жителів, і випадків мародерства.
Своєю чергою у населений пункт Львове, на заміну евакуйованим колаборантам, перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб.
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