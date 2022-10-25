На українсько-польському кордоні до кінця року відкриють ще один пункт пропуску

До кінця року планують на кордоні з Польщею відкрити новий пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховіце»: новий пункт пропуск передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі. Новий пункт пропуск передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.

Спершу тут буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів та для пішоходів», — пояснили в міністерстві.

«Під час повномасштабного вторгнення одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства інфраструктури стала переорієнтація експортної логістики на західні кордони. У першу чергу йдеться про розширення пропускних спроможностей існуючих пунктів пропуску та будівництво нових.

Уже до кінця року плануємо відкрити проїзд для порожніх вантажівок новим пунктом пропуску «Нижанковичі – Мальховіце». Цей проєкт був фактично замороженим із 2007 року. Згодом разом із польськими колегами плануємо відкрити його для всіх видів автотранспорту та пішоходів», — зявив міністр інфрасруктури Олександр Кубраков.