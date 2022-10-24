Стильные пакеты с логотипом — это выгодно У Токмаку на Запоріжжі лікарня заповнена пораненими окупантами після влучних ударів ЗСУ » ЗСУ за пів години збили два російські «Алігатори» Українські військові у Херсонській області за пів години збили два російські ударні вертольоти Ка-52. Про це в Телеграмі повідомляють Повітряні сили України, передає Укрінформ. «24 жовтня, з 13.00 по 13.30, в Бериславському районі Херсонщини, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад повітряного командування «Південь» Повітряних сил збито два ударні вертольоти Ка-52», — йдеться у дописі.

Як повідомлялося, за минулу добу силами ППО були знищені 30 ворожих цілей, у тому числі чотири вертольоти.