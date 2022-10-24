Як грати в онлайн-слоти

Завжди хотіли потрапити в онлайн-слоти Cosmolot, але не знали, як? У цьому посібнику для початківців ми розглянемо основи того, які елементи складають онлайн-слоти, що вони роблять і як ви можете використовувати їх, щоб виграти.

Основні правила слотів

Основна мета слотів полягає в тому, щоб гравець обертав барабани, щоб вишикувати ряди з однаковими символами. Слоти відрізняються кількістю барабанів, але мета завжди однакова. Гравці обертають барабани, натискаючи кнопку обертання, а потім роблячи ставку на кожне обертання. Вони виграють гроші, якщо поєднують 3 або більше однакових символів на лінії виплат. Сума, яку вони виграють, залежить від суми, яку вони роблять, і від того, скільки очок коштує кожен символ. Різні слоти мають різні символи та різні значення для кожного символу.

Таблиця виплат

Не забудьте прочитати таблицю виплат перед початком будь-якого слота, щоб дізнатися цю інформацію. Таблиця виплат доступна в головному меню всіх слотів і містить інформацію про правила слота, цінність і функції всіх символів у грі. Знайдіть кнопку «Довідка», «Таблиця виплат» або «Інформація», як у прикладі нижче, щоб відкрити таблицю виплат.

Макети барабанів

Слоти можуть мати різні схеми розташування барабанів. На зображенні тут зображено макет котушки 5×4. Стовпці слота називаються барабанами. У фізичних ігрових автоматах ці барабани обертаються. У відео- та онлайн-слотах барабани лише виглядають обертовими, тоді як RNG (генератор випадкових чисел) вибирає, які символи з’являться, коли барабан припинить «крутитися». Більшість слотів мають 5 барабанів, але це число може бути більше або менше залежно від слота. Барабани складаються з різних рядків символів. Деякі барабани можуть містити 4 ряди, а інші можуть містити набагато більше. Кількість барабанів і рядків у слоті може впливати на ймовірність того, які символи ви можете отримати, потенційні виграші та різноманітні результати.

Лінії виплат

Лінії виплат вказують шлях для виграшних комбінацій. Найкраще уявити собі класичну версію слота, подібного до наведеного нижче, де вам потрібно було створити лінію з 3 символів у середньому рядку. Це буде одна лінія виплат. Лінія читається зліва направо, і якщо всі однакові символи зустрічаються в кожній точці лінії, то це вважається виграшем.

Сучасні слоти можуть розраховувати набагато більше ліній виплат, ніж це. Тепер вони можуть пропонувати від 1 до кількох сотень ліній виплат залежно від слота. У більшості випадків після кожного обертання гра перевіряє, чи була створена комбінація з 3 або більше символів уздовж усіх ліній. Потім гра виплачується на основі таблиці виплат і суми, яку ви зробили.

Усі символи, які перетинає лінія, будуть включені до лінії виплат. Це відрізняється між слотами, але зазвичай з такими лініями виплат, якщо вздовж цієї лінії присутні 3 або більше символів, це зараховується як виграш. Символи мають бути поруч один з одним уздовж лінії виплат. Кожна лінія виплат читається зліва направо.

Ставки

Коли ви ставите гроші, ви не ставите всю свою ставку на будь-яку виграшну лінію. Ви ставите певну суму грошей на кожну лінію виплат. Отже, якщо ваша загальна ставка становить 0,40 долара США і у вас є 40 активних ліній виплат, як у прикладі, ваша ставка становитиме 0,01 долара США на лінію. Якщо ви знайдете збіг на будь-якій лінії, ви виграєте лише за ставкою $0,01 на цю лінію; не загальна ставка 0,40 доларів США.

У прикладі виграш було здійснено на 2 різних лініях, тому загальна сума виплати становить 0,30 $. Три А на лінії виплат дають 15 кредитів.

Символи

Символи обличчя – це стандартні символи гри, як у прикладі нижче. Якщо ви збігаєтеся з певною кількістю з них, ви виграєте свою ставку. Дикі символи – у більшості випадків вони замінюють будь-які інші символи, крім символів Scatter. Додаткову інформацію дивіться на екранах довідки. Розкидні символи – переважно використовуються для активації бонусних раундів. Також іноді можна замінити всі символи.

Дикі символи

Дикі символи зазвичай замінюють будь-які символи обличчя. Дикі символи можуть заповнити прогалини, дозволяючи створювати комбінації символів, навіть якщо у вас занадто мало символів або ваші символи розпорошені по лінії виплат.

Розкид або тригерні символи

Символи розкиду (або іноді їх називають тригерами) зазвичай використовують для активації бонусних раундів. Це може бути що завгодно: від безкоштовних режимів до інших більш винахідливих міні-ігор. Якщо ви бачите символи Scatter, це зазвичай означає, що є бонусна гра. Потрапте 3 за один оберт і отримаєте бонусний раунд. Шанс отримати це набагато нижчий, тому бонусні раунди настільки відрізняються від основної гри на слотах і зазвичай мають вищу виплату.

Символи розкиду іноді використовувалися так само, як символи Wild, замінюючи всі символи, включаючи символи Wild.

Бонусні раунди

Бонусні раунди — секретна зброя будь-якого чудового слота. Основи просто більше не допоможуть. Ми забагато разів грали в звичайний слот, щоб він більше не відчував себе добре. По-справжньому чудові слоти – це ті, які здивують вас невеликими надбавками. Бонусні раунди зазвичай активуються обертанням певної кількості символів Scatter, зазвичай трьох. Як тільки це станеться, бонусний раунд може розпочатися. Звичайно, слот може не мати бонусних раундів. Він може мати один або декілька, які активуються різними засобами. Проте традиційно слот активує свій бонусний раунд за допомогою символів розкиду.

Чудова особливість бонусних раундів полягає в тому, що вони відокремлені від основної гри слота. Вони можуть бути такими різними, як захочуть. Деякі бонусні раунди схожі на гру в зовсім інші ігри. Ось деякі з бонусних раундів, які ви можете очікувати.

Бонусні раунди можуть бути будь-якими. Зараз виробники слотів прагнуть створити складні умови, які дійсно пропонують щось особливе, коли ви отримуєте доступ до бонусного раунду. Деякі бонуси навіть не створять відчуття, що ви взагалі граєте в ігровий автомат. Грайте в різні слоти, які ми пропонуємо, щоб знайти свій улюблений тип.

Режим безкоштовного обертання

Режим безкоштовного обертання – це саме те, що це звучить. Слот запропонує вам безкоштовні обертання, де ваша ставка на кожне з них буде незалежною від вашої ставки, коли ви виграли раунд безкоштовних обертань. Потім у вас є встановлена ​​кількість безкоштовних обертань, а потім ви можете залишити будь-яку загальну суму виграшу в кінці раунду. Деякі слоти можуть додавати додаткові символи Wild або множники, щоб ваші безкоштовні обертання коштували набагато більше, ніж зазвичай.

Колеса

Це фактично те саме, що обертання барабанів, але тепер у форматі колеса. Одним з найпопулярніших з них є «Колесо фортуни». У вас буде колесо з певними призами. Це може бути будь-що, наприклад множники, безкоштовні обертання або просто миттєві грошові призи. Ви обертаєте колесо один або кілька разів, а потім отримуєте свій виграш.

Настільна гра Dice Rolling

Замість того, щоб обертати барабани, тепер ви будете обертати кубики. На екрані буде макет, схожий на настільну гру. Мета гри полягатиме в тому, щоб довести вашого персонажа до певних місць на дошці. Деякі зони матимуть негативний вплив, тоді як інші матимуть позитивний ефект, наприклад безкоштовні обертання та грошові призи. Ви просто повинні кинути кубики і перевірити, чи вони потрапляють у правильну позицію.

Вибирає

Іноді гравцеві пропонують кілька предметів на вибір, щоб розкрити свій приз. Вони можуть варіюватися від бонусів за один вибір до кількох бонусів, а також ігор на матч.