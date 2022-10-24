В Херсонской области ВСУ освободили более 90 населенных пунктов

В Херсонской области силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек
Об этом сообщают на странице Оперативного командования «Юг»
В уволенных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий. В настоящее время ВСУ сражаются с врагом за один из стратегических путей.
«Эта дорога действительно стратегически важна, поэтому они (оккупанты — ред.) так за нее упорно держатся», — рассказал один из воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с позывным Шериф.
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