В Херсонской области ВСУ освободили более 90 населенных пунктов

В Херсонской области силы обороны Юга освободили более 90 населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек

Об этом сообщают на странице Оперативного командования «Юг»

В уволенных селах реализуются комплексы стабилизационных мероприятий. В настоящее время ВСУ сражаются с врагом за один из стратегических путей.

«Эта дорога действительно стратегически важна, поэтому они (оккупанты — ред.) так за нее упорно держатся», — рассказал один из воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с позывным Шериф.