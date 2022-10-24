У затриманого президента «Мотор Січі» Богуслаєва виявили громадянство РФ

Президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року
Про це повідомляє проект «Схеми» від Радіо Свобода.
Відтоді він 4 рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.
Журналісти повідомляють, що мають у розпорядженні відповідні документи.
Згідно з витягом з системи АС «Роспаспорт», 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина Російської Федерації – 18 жовтня 2000 року.
В’ячеслав Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це підтверджується через сайт російської Податкової служби.
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