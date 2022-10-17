Ваш бюджет продаж или Sales budget

Бюджет продаж важен для любого бизнеса, особенно для компаний, которые полагаются на продажу своих продуктов или услуг. В этом бюджете будут указаны, какие ресурсы будут выделены на продажи, а также когда и как эти ресурсы будут использованы. Бюджет продаж – это план, определяющий, сколько денег компания готова потратить на продажи в определенный период времени. Идеальный вараинт — заказать бюджет продаж на Sales budget , где все сделают бістро и точно.

Бюджет продаж показывает предполагаемый сбыт каждого вида или группы продукции как в денежном, так и в натуральном выражении. Очень часто бюджет продаж формируется на год с месячной разбивкой и, как правило, определяет план отгрузки продукции. Данный бюджет является основой для составления всех остальных бюджетов.

План продаж не всегда соответствует фактическим продажам.. Что же делать, если фактически товара реализовано меньше, чем запланировано? Как повысить объем продаж? Существует множество способов, выбор зависит от рода деятельности, вида выпускаемой продукции, выполняемых работ, услуг.

Бюджет продаж целесообразно принимать с учетом информации о том, какие ресурсы следует потратить для того, чтобы этот бюджет продаж можно было выполнить и при этом получить прибыль. Иными словами, при разработке бюджета продаж необходимо принять во внимание бюджет расходов (производственных и коммерческих) и планируемую маржинальную прибыль. Кроме того, при управлении продажами важно отслеживать не только показатель планируемой отгрузки (выручки) товаров, работ, услуг, но и показатели поступлений денежных средств и дебиторской задолженности. Поступления денежных средств можно отражать в отдельном графике поступлений