В ніч на 17 жовтня збили 26 дронів на Півдні

Про це він розповів в етері Еспресо.

«На сьогодні маємо статистику від командувача повітряного командування «Південь», генерал-майора Дмитра Карпенка, що на Півдні загалом знищено 100 іранських дронів з початку дронових атак, з них 96 камікадзе Shahed-136 та 4 Mohajer-6″, — зазначив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат підкреслив, що це інформація лише за південним напрямком, тобто по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

«За цю ніч, з 16 на 17 жовтня, якщо брати період 21:30-22:30 збили 11 дронів Shahed, а з 3:30 по 7 годину ранку ліквідовано ще 15. Тому, за нічний час по Півдню маємо ліквідованих 26 дронів за раз, завдяки зенітно-ракетним підрозділам та авіації», — зауважив Ігнат.