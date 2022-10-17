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У Києві від ударів постраждали житлові будинки, чути нові вибухи

Уранці 17 жовтня в Києві пролунало кілька вибухів, на Київщині спрацювала ППО

Про це написав  у телеграмі мер столиці Віталій Кличко

Згідно з його словами, в Шевченківському районі Києва пролунало ще два вибухи.

«Київщина! В області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги», — написав про ситуацію на Київщині голова Київської ОВА Олексій Кулеба в телеграмі.

«В результаті атаки дронами в Шевченківському районі Києва — пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики — на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо», — раніше повідомляв Кличко.

Ситуацію також прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Вибухи у Києві. Столицю атакували дронами-камікадзе. Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію. Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога. Так і буде», — повідомив він у телеграмі.

17 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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