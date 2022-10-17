Система управления отчетами

Как должна выглядеть идеальная система отчетности в системе управления проектами? Можно ли принести компании реальную пользу, выгрузив что-то из системы управления, или это всегда будет просто формальностями? Можно ли найти в данных системы управления что-то интересное и новое для самой компании?

Ключевая проблема отчетности в том, что информация в любом одном срезе данных всегда будет неполной, как бы ни старалась компания все отмечать и фиксировать. Самый простой пример — смотрим на список выполненных задач по людям, а это правда в лучшем случае только на 80%. Не все задачи фиксируются, не все отмечаются выполненными, некоторые метрики системно искажаются.

При этом требование к отчетам из неполной информации очень высокое — отчеты должны формировать объективное понимание того, что происходит. Все эти задачи можно решить с помощью reporting system , где есть все необходимые эффективные решения.