ключовим вузлом постачання для РФ на Півдні України став Мелітополь, — британська розвідка

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка припускає, що проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, з якими стикаються російські сили на Півдні України, загострилися після пошкодження Кримського мосту 8 жовтня. Ремонтні роботи тривають, і він відкритий для руху. Проте біля переходу залишається велика черга вантажівок, які чекають.

Російські сили, які діють на Півдні України, ймовірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності Кримського мосту.

«Оскільки становище росіян в окупованому Херсоні залишається напруженим, а маршрути постачання через Крим погіршені, наземна лінія зв’язку через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської окупації. Місто Мелітополь є ключовим вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації», — дійшли висновку в розвідці Британії.