Біженців зі Слов’янська прийме у себе Французька Рив’єра

Про це в facebook повідомив міський голова Слов’янська Вадим Лях.

Групу збирали два місяці, зрештою зиму в Французькій Рив’єрі проведуть 48 жителів Слов’янська. Повідомляється, що їх на шість місяців забезпечать житлом, харчуванням, видадуть матеріальну допомогу.

«Це стало можливим завдяки співпраці з Женя Кулеба та її БО «Врятувати життя», — йдеться в дописі.