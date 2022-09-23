Обмін полоненими відбувся одночасно на територіях чотирьох країн, — українська розвідка

Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Загалом це черговий етап операції, яку ми проводимо на постійній основі, на жаль, з того моменту, як у нас почали з’являтися полонені. На даному етапі це найбільший обмін, який проведений за цей час війни. Загалом цей обмін проходив на території кількох країн – це територія України, кордон між Україною і Росією, етап на території Республіки Польща, операція на території Турецької Республіки, операція на території Саудівської Аравії», – розповів начальник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов.

Серед 215 звільнених полонених – 124 офіцери, 89 солдатів і сержантів. З них 188 захисники Азовсталі та 8 – поранених внаслідок теракту в Оленівці.

Також визволено 10 іноземців – двоє громадян США, 5 – Великої Британії, один Швеції, один Хорватії та ще один Марокко.

Під так званим слідством РФ перебували 46 полонених.

«Ці обміни будуть продовжуватися і надалі. Ми повернемо абсолютно всіх наших громадян, ніхто не залишиться покинутим”, – додав Буданов.