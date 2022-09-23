И про Третью Мировую

По поводу применения ядерного оружия х-лом.
Тут буквально пару моментов — личные соображения.
Первое — ядерное оружие, это оружие, которое находится под пристальным контролем не только в ГШ рф, но и всех разведок мира.
Все Центральные Базы Хранения ядерного оружия (ЦБХ) круглосуточно мониторятся спутниками, а также на предмет «радиоактивного следа» и возможно какими-то системами, которые засекают даже малейшее изменение излучения от базы по маршрутам подвоза или вывоза боеприпасов (здесь можно только догадываться, чем мониторят).
Далее — Европа прикрыта тактической системой противоракетной обороны, которая способна сбить одновременно несколько десятков (а может с учетов последней версии «Пэтриот» и сотен) баллистических ракет.
Ну и к тому же американская разведка работает и «внутри» Кремля.
А такое решение как применение ядерного оружия вряд ли удастся утаить.
Я это к чему. Допустим Кремль решит ударить тактическим ядерным оружием по Украине, ну чтобы напугать.
1. Разведка США и НАТО будет знать об этом заранее.
2. Вероятнее всего, ПРО НАТО в Европе будет сбивать автоматически все, что летит в сторону Европы. Возможно и любую баллистическую ракету над Киевом, Львовом и другими городами западной части Украины.
3. Есть вероятность, что в случае возможной ядерной угрозы, НАТО начнет сбивать вообще все, что летит над Украиной. Просто на всякий случай — а вдруг какой-то «калибр» нацелен на ЕС.
Я теперь выводы:
1. Только полный идиот начнет палить ядеркой в условиях, когда даже 70% территории Украины закрыты системой ПРО НАТО. Поскольку это будет воспринято как угроза для НАТО (система автоматизированная, она особо в условиях повышенной готовности не будет разбираться куда оно летит)
2. В случае, если рф перемещает даже тактические ядерные боеприпасы из ЦБХ, даже условно говоря «на пару километров», автоматически ВСЯ структура ядерных сил сдерживания НАТО переводится в режим оперативной готовности.
3. Если не дай бог хоть одна ракета вдруг взорвется даже возле границ стран НАТО, для мира и рф могут быть непоправимые последствия.
Кто его знает оперативные планы стран НАТО в случае прямой ядерной угрозы. Это могут быть упреждающие тактически удары по союзникам рф (Белорусь, к примеру), или обстрел мест базирования «искандеров» в Калининградской области. Или полное уничтожения всех баз рф в Крыму для затравки.
Или уничтожение всего живого в точка, откуда запустили ракету.
Тут не спрогнозируеш.
ПС — х-ло идиот, оторванный от реальности. Часть руководства ГШ МО РФ вполне возможно не идиоты.
Перечитываем все снова, каждый делает выводы сам для себя.
ПС-2. Схема не точная, точки базирования противоракет НАТО можно оперативно передвигать. Кроме того, ракеты SM-3 запускаются даже с кораблей, например эсминцев.
Виталий Рождаев
Leave a Reply