В окупованому Бердянську ліквідували двох топ-колаборантів

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області ліквідовано двох високопосадовців-колаборантів: заступника голови окупаційної адміністрації Олега Бойка та його дружину, яка відповідала за псевдореферендум.

Про це в Телеграмі повідомила міська рада Бердянська.

“ЗМІ окупантів підтвердили смерть заступника голови псевдоВДА та його дружини”, – йдеться у дописі.

Пропагандистські ЗМІ зазначають, що Олег та Людмила Бойки були вбиті біля свого гаража. Дружина гауляйтера очолювала міську комісію з підготовки до псевдореферендуму.