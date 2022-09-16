В окупованому Бердянську ліквідували двох топ-колаборантів

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області ліквідовано двох високопосадовців-колаборантів: заступника голови окупаційної адміністрації Олега Бойка та його дружину, яка відповідала за псевдореферендум.
Про це в Телеграмі повідомила міська рада Бердянська.
“ЗМІ окупантів підтвердили смерть заступника голови псевдоВДА та його дружини”, – йдеться у дописі.
Пропагандистські ЗМІ зазначають, що Олег та Людмила Бойки були вбиті біля свого гаража. Дружина гауляйтера очолювала міську комісію з підготовки до псевдореферендуму.
Leave a Reply