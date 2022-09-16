Українські військові звільнили вже 421 населений пункт на Харківщині

Українські воїни, в рамках контрнаступу, звільнили 421 населений пункт у Харківської області.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Звільнено 421 населений пункт. У звільнені райони постійно відправляється гуманітарний вантаж, незважаючи на обстріли”, – заявив Тимошенко.

За його словами, Балаклійська громада вже отримала більше 100 тонн продуктів. Вже незабаром туди будуть направлені генератори, будівельні матеріали, медикаменти й інша допомога.

Тим часом пенсіонери Чкалівської, Балаклійської та Шевченківської громад почали отримувати пенсії.

“На деокупованих територіях Харківської області тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури. “Харківгаз” там де це можливо проводить обстеження та оцінку зруйнованих мереж, для відновлення газорозподільної системи”, – додав Тимошенко.

Лише за тиждень роботи піротехнічні підрозділи ДСНС розмінували понад 24 гектарів території та знешкодили близько тисячі вибухонебезпечних предметів.