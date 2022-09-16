У Луганську стався вибух у будівлі псевдопрокуратури — повідомили про смерть «генпрокурора ЛНР»

Про це повідомили росЗМІ.

Відомо, що російські пропагандисти написали про вибух у будівлі так званої генпрокуратури «ЛНР». Є поранені і загиблі. Серед жертв і «генпрокурор» Сергій Горенко.

Деякі джерела інформують, що Горенку відірвало руку, а згодом написали й про його смерть.

Також, ймовірно, загинула й заступниця Катерина Стегленко.