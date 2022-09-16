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У Луганську стався вибух у будівлі псевдопрокуратури — повідомили про смерть «генпрокурора ЛНР»

Псевдопрокуратура "ЛНР"

Про це повідомили росЗМІ.

Відомо, що російські пропагандисти написали про вибух у будівлі так званої генпрокуратури «ЛНР». Є поранені і загиблі. Серед жертв і «генпрокурор» Сергій Горенко.

Деякі джерела інформують, що Горенку відірвало руку, а згодом написали й про його смерть.

Також, ймовірно, загинула й заступниця Катерина Стегленко.

  • У Херсоні близько 11-ї години 16 вересня пролунав вибух у будівлі апеляційного суду, де розміщувалися так званий уряд окупантів і «військово-цивільна адміністрація» зрадників.
16 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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