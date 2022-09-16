США пообещали уничтожить платежную систему «Мир»

США пообещали уничтожить платежную систему «Мир» — все платежи российской системы попадают теперь под санкции и в третьих странах.

Администрация США решила пойти на жесткие меры в отношении российской платежной системы «Мир», которая остается для россиян одним из последних легальных способов расплатиться за рубежом после ухода Visa и Mastercard, да и то ограниченно буквально в нескольких странах.

Запущенная в 2015 году и насчитывающая на лето 2022 года 134 миллиона пластиковых карт, система «Мир» может использоваться для транзакций с участием лиц, находящихся под санкциями, заявил в четверг американский Минфин.

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) объявило о введении санкций против гендиректора НСПК (оператора системы «Мир») Владимира Комлева. Он помещен в черный список с заморозкой всех активов и запретом на выдачу виз.

Кроме того, предупреждает ведомство, хотя против самой НСПК пока не введены санкции, они могут последовать в отношении банков, которые сотрудничают с системой за рубежом.

Сейчас карты «Мир» принимают в 11 странах мира, из которых лишь три находятся вне постсоветского пространства — это Вьетнам, Южная Корея и Турция. Российские туроператоры сообщали о планах присоединиться к системам Малайзии, Мьянмы и Таиланда. В сентябре переговоры в ЦБ РФ по «Миру» начал Центробанк Египта.

Но планы расширения географии системы, похоже, придется надолго отложить. «Финансовые институты за пределами США, которые заключают новые соглашения с НСПК или расширяют действующие, рискуют поддержать попытки России обойти санкции», — говорится в заявлении ОFAC.

Ведомство подчеркивает, что готово применить полномочия по введению санкций против тех, кто «расширяет <…> использование платежной системы „Мир“ за пределами Российской Федерации».

Предупреждение США адресовано в первую очередь Турции, где пять банков принимают российские карты: Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank. Причем два последних подключились к системе после начала войны в Украине.