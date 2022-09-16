Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у телеграмі.
«Кривий Ріг — ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте в соцмережі», — наголосив він.
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Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у телеграмі.
«Кривий Ріг — ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте в соцмережі», — наголосив він.
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