Netflix надасть гранти на фільми трьох українських режисерів У Луганську стався вибух у будівлі псевдопрокуратури — повідомили про смерть «генпрокурора ЛНР» » Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу Російські загарбники 16 вересня вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Містян просять перебувати в укриттях Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у телеграмі. «Кривий Ріг — ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте в соцмережі», — наголосив він.