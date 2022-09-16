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Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Ракетний удар

Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у телеграмі.

«Кривий Ріг — ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте в соцмережі», — наголосив він.

16 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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