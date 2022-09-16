Прогноз погоди на вихідні 17–18 вересня: осінній температурний калейдоскоп

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідні здивує українців розмаїттям. У південні та східні області ніби ненадовго повернеться літо, у центрі та на півночі країни очікується «репетиція» бабиного літа, а ось мешканцям деяких західних областей доведеться діставати рукавички.

Погода у суботу 17 вересня

У Криму, Одеській та Херсонській областях у суботу буде по-літньому тепло — до +26…+28 °С вдень. У Донецькій, Луганській, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях термометри покажуть +23…+24 °С, на півночі та в центрі — +18…+21 °С. На заході країни буде набагато прохолодніше — +13…+16 °С.

У всіх областях України, крім східних, у суботу пройдуть грози.

Погода в неділю 18 вересня

У неділю тепла погода затримається у Криму, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій та Харківській областях — удень тут очікується +26…+28 °С. А ось у Тернопільській та Івано-Франківській областях похолодає до +10…+12 °С. В інших регіонах температурні показники перебуватимуть у межах сезонної норми: +13…+15 °С — на заході країни, +18…+20 °С — у центрі та на півночі.

Дощі з грозами пройдуть по всій Україні.

Погода у понеділок 19 вересня

Початок нового тижня у західних областях буде дощовим та прохолодним — +10…+14 °С. На решті території України погода на початку тижня відповідатиме кліматичній нормі: на півночі та в центрі — +15…+17 °С, на сході та півдні — +18…+20 °С. У Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях пройдуть дощі, на решті території буде ясно.

Які алергени все ще становлять небезпеку?

По всій Україні продовжує цвісти амброзія. Через дощову погоду концентрація її пилку в повітрі трохи знижується, проте лікарі, як і раніше, рекомендують алергікам зберігати масковий режим. Після кожного виходу на вулицю не забувайте приймати душ, частіше проводьте вологе прибирання та вмикайте кондиціонери.

Народні прикмети та вірування

Якщо 17 вересня помічали, що гілля горобини хилиться донизу під вагою ягід, готувалися до морозної та сніжної зими. Багатий урожай горіхів також віщував суворі холоди.

Якщо день 18 вересня був теплим і сонячним, передбачалося, що й зима потішить ясною погодою. І обов’язково зверніть увагу на захід сонця! Якщо вірити народним прикметам, яскраво-червоний захід сонця обіцяє незабаром похолодання.