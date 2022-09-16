Повітряні сили збили три крилаті ракети «Іскандер-К» над Дніпропетровщиною

Повітряні сили відбили атаку окупантів та знищили одразу три крилаті ракети «Іскандер-К» над Дніпропетровською областю.

Про це повідомили в телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, українські воїни вполювали розвідувальний безпілотник росіян «Орлан-10».

«16 вересня, близько 14.00, на Дніпропетровщині, протиповітряною обороною Повітряне командування “Схід” Повітряних Сил знищено три крилаті ракети «Іскандер-К» та один БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10″», – йдеться в повідомленні.

«Іскандер» – сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля. Вперше «Іскандер» представили в серпні 1999 року на аерокосмічному салоні МАКС. Комплекс призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної території військ противника.

Найбільш ймовірні цілі: засоби вогневого ураження (ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія); засоби протиракетної і протиповітряної оборони; літаки та гвинтокрили на аеродромах; командні пункти та вузли зв’язку; найважливіші об’єкти цивільної інфраструктури.