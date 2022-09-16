Понад 340 автівок та 50 пішоходів: на виїзд з України утворилися чималі черги

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід«.

Так, найбільші черги утворилися на кордоні з Польщею. Зокрема, перед ПП «Шегині» на виїзд очікують 40 легкових автомобілів та 50 пішоходів. В «Угриневі» черга з 60 автівок, а в «Устилузі» – з 10 авто. Тоді як в «Раві-Руській» в чергах скупчилися 80 автівок, а в «Грушеві» в черзі стоять 10 легковиків та 2 автобуси. Тоді як у пункті пропуску «Краковець» в черзі стоять 80 авто. На інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.

На кордоні зі Словаччиною в «Малому Березному» та «Малих Селменцях» без черг. У пункті пропуску «Ужгород» очікує 30 легковиків, без пішоходів та автобусів.

На угорсько-українському напрямку черги спостерігаються у двох пунктах пропуску. У «Тисі» на виїзд чекають 20 автомобілів та 1 автобус, а у ПП «Вилок» – 15 легківок.

Водночас у пунктах пропуску на молдовському та румунському напрямках черг узагалі не спостерігається.