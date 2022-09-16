Netflix надасть гранти на фільми трьох українських режисерів

Перелік проєктів, які будуть фінансувати, оприлюднили на сайті кіноакадемії.
Грант покликаний допомогти кіномитцям з України та всього світу, які постраждали або були переміщені через війну, продовжити розвиватися в їхній сфері.
До участі у грантовій програмі було відібрано 48 проєктів з 717: 16 повнометражних ігрових фільмів, 16 ігрових серіалів і 16 документальних стрічок.
48 команд, у склад яких входять сценаристи та продюсери, отримають гранти у розмірі 15 тис. доларів на розробку сценарію. Також восени вони матимуть можливість долучитися до ексклюзивних онлайн сесій з міжнародними експертами галузі.
«Кожен із заходів буде присвячено окремій темі, серед яких еволюція телевізійних жанрів, сторітелінг в нон-фікшн серіалах, пітчинг повнометражного і телефільму, а також як створити привабливих персонажів», — зазначають на сайті.
Так, гранти отримають:
- повнометражний ігровий фільм «Азовсталь», автор сценарію Олег Сенцов, продюсер Денис Іванов;
- повнометражний ігровий фільм «Цвіт вишні», автор сценарію Марися Нікітюк, продюсер Соломія Ільницька;
- повнометражний ігровий фільм «Антонівка» (робоча назва), автор сценарію Катерина Горностай, продюсер Віка Хоменко;
- документальний фільм «Червона зона», автор сценарію Ірина Цілик, продюсер Дар’я Бассель;
- документальний фільм «Безвічний похід», автор сценарію Ірена Стеценко, продюсер Віталій Шереметьєв;
- ігровий серіал «Аби день до вечора», автор сценарію Олег Зборовський, продюсер Катерина Вишневська.
Повний перелік грантоотримувачів читайте на сайті Української кіноакадемії.
Оцінювали проєкти:
- Наталія Стрибук (продюсерка);
- Олеся Лук’яненко (креативна продюсерка);
- Сергій Зленко (представник України в Eurimages);
- Алік Шпилюк (кіноексперт, артдиректор Української кіноакадемії);
- Олексій Гладушевський (продюсер, сценарист);
- Сергій Буковський (документаліст);
- Дар’я Бассель (продюсерка, директорка індустрійної платформи Docudays UA);
- Аліна Горлова (режисерка, сценаристка);
- Геннадій Кофман (продюсер, член Правління та Відбіркової Ради Docudays UA).
Зазначається, що Netflix не має доступу та не брав участі в будь-якій оцінці матеріалів, поданих до участі у грантовій програмі, та не бере на себе жодних зобовʼязань щодо проєктів, які беруть участь у ній.
Українська кіноакадемія — це об’єднання українських експертів і професіоналів у галузі кіномистецтва. Вона була заснована у 2016 році.
Netflix — стримінговий розважальний сервіс для перегляду кіно та серіалів.
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