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Netflix надасть гранти на фільми трьох українських режисерів

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Перелік проєктів, які будуть фінансувати, оприлюднили на сайті кіноакадемії.

Грант покликаний допомогти кіномитцям з України та всього світу, які постраждали або були переміщені через війну, продовжити розвиватися в їхній сфері.

До участі у грантовій програмі було відібрано 48 проєктів з 717: 16 повнометражних ігрових фільмів, 16 ігрових серіалів і 16 документальних стрічок.

48 команд, у склад яких входять сценаристи та продюсери, отримають гранти у розмірі 15 тис. доларів на розробку сценарію. Також восени вони матимуть можливість долучитися до ексклюзивних онлайн сесій з міжнародними експертами галузі.

«Кожен із заходів буде присвячено окремій темі, серед яких еволюція телевізійних жанрів, сторітелінг в нон-фікшн серіалах, пітчинг повнометражного і телефільму, а також як створити привабливих персонажів», — зазначають на сайті.

Так, гранти отримають:

  • повнометражний ігровий фільм «Азовсталь», автор сценарію Олег Сенцов, продюсер Денис Іванов;
  • повнометражний ігровий фільм «Цвіт вишні», автор сценарію Марися Нікітюк, продюсер Соломія Ільницька;
  • повнометражний ігровий фільм «Антонівка» (робоча назва), автор сценарію Катерина Горностай, продюсер Віка Хоменко;
  • документальний фільм «Червона зона», автор сценарію Ірина Цілик, продюсер Дар’я Бассель;
  • документальний фільм «Безвічний похід», автор сценарію Ірена Стеценко, продюсер Віталій Шереметьєв;
  • ігровий серіал «Аби день до вечора», автор сценарію Олег Зборовський, продюсер Катерина Вишневська.

Повний перелік грантоотримувачів читайте на сайті Української кіноакадемії.

Оцінювали проєкти:

  • Наталія Стрибук (продюсерка);
  • Олеся Лук’яненко (креативна продюсерка);
  • Сергій Зленко (представник України в Eurimages);
  • Алік Шпилюк (кіноексперт, артдиректор Української кіноакадемії);
  • Олексій Гладушевський (продюсер, сценарист);
  • Сергій Буковський (документаліст);
  • Дар’я Бассель (продюсерка, директорка індустрійної платформи Docudays UA);
  • Аліна Горлова (режисерка, сценаристка);
  • Геннадій Кофман (продюсер, член Правління та Відбіркової Ради Docudays UA).

Зазначається, що Netflix не має доступу та не брав участі в будь-якій оцінці матеріалів, поданих до участі у грантовій програмі, та не бере на себе жодних зобовʼязань щодо проєктів, які беруть участь у ній.

Українська кіноакадемія — це об’єднання українських експертів і професіоналів у галузі кіномистецтва. Вона була заснована у 2016 році.

Netflix — стримінговий розважальний сервіс для перегляду кіно та серіалів.

16 сентября, 2022 | Category: Новости, США, Украина, Шоу-бизнес

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