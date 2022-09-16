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Goldi: украинский бренд, который бросил вызов миру

Одеваться в одежду от украинского производителя — это означает быть стильным, уверенным в себе и оригинальным. Уже больше трех десятилетий бренд Голди поражает воображение сочетанием в своей продукции трендовости и простоты, нестандартности и комфорта. Если хотите еще больше узнать о компании Goldi отзывы покупателей помогут в этом. Чем же отличается данный производитель от конкурентов, в том числе иностранных?

Украинцы как источник вдохновения для Голди

Создатели бренда уверены, что каждый украинец может вдохновлять. Именно обычные жители страны — те, кто мотивирует создавать новые коллекции, и одновременно те, для кого эти вещи предназначены.

 

Впервые заявив о себе еще в 1990 году, компания прошла сложный путь трансформаций, чтобы доказать на собственном примере готовность с каждым днем становиться лучше. Сначала это были просто вещи, которые продаются на рынке. Сейчас же Goldi — это:

 

  • полный цикл производства (даже с изготовлением полотен);
  • 10 тысяч экземпляров одежды ежедневно;
  • магазины по всей Украине и за рубежом;
  • мода, которая учитывает мировые тренды, но предназначена для каждого;
  • экологичность производства;
  • доступные цены на качественную одежду.

 

Голди смело конкурирует с популярными польскими, шведскими или турецкими брендами, по многим параметрам даже давая фору другим компаниям. Преимущество украинского производителя — в том, что его создатели — одни из нас. Голди досконально знает каждого украинца, быстро реализует модные идеи и всегда помнит, что стиль и комфорт должны быть рука об руку.

Мода, ставшая философией

Поклонники Голди подтверждают, что данная компания создает не просто вещи, а целую философию, образ жизни, способ мышления. Амбициозные, смелые, влюбленные в Украину и верящие в нашу Победу — именно такими являются покупатели бренда.

 

Ассортимент компании направлен на то, чтобы обеспечить всех членов семьи комфортной и стильной одеждой. Линейки продукции постоянно обновляются, следуя актуальным трендам и желаниям простых украинцев. Голди — это выбор тех, кто ценит украинское, выбирает одежду, создание которой максимально безопасно для природы, и просто стремится к самовыражению через внешний вид. Быть в одежде от Goldi — это всегда оригинальная идея.

16 сентября, 2022 | Category: Новости

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