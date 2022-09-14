ЗСУ знищили 3 пункти управління окупантів у Херсоні та області

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом бойового дня, 13 вересня, виконали понад 430 вогневих завдань.

«Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні. Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїзний. Понтонна переправа в Дар’ївці уражена, її подальше використання виключено», — йдеться у звіті.

За бойовий день ЗСУ вбили 121 росіянина. Знищено 5 танків, 9 інших броньованих машин, три гаубиці «Мста-Б», дві самохідні артустановки «Гвоздика», два ЗРК «Панцир С1», командно-штабна машина, станція радіоелектронної боротьби і чотири склади з боєприпасами.