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ЗСУ знищили 3 пункти управління окупантів у Херсоні та області

Херсон

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом бойового дня, 13 вересня, виконали понад 430 вогневих завдань.

«Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні. Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїзний. Понтонна переправа в Дар’ївці уражена, її подальше використання виключено», — йдеться у звіті.

За бойовий день ЗСУ вбили 121 росіянина. Знищено 5 танків, 9 інших броньованих машин, три гаубиці «Мста-Б», дві самохідні артустановки «Гвоздика», два ЗРК «Панцир С1», командно-штабна машина, станція радіоелектронної боротьби і чотири склади з боєприпасами.

14 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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