Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ Столиці Казахстану повернуть назву Астана замість Нур-Султан » ЗСУ за дві години збили два російські літаки Зенітники Повітряних сил збили 2 російські літаки в небі над Херсонщиною та Донеччиною. Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ Деталі: 13 вересня з 14.00 по 16.00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів. На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» знищили російський бомбардувальник Су-24. А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід» приземлили штурмовик Су-25 окупантів.