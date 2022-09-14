Путін за кілька днів після вторгнення РФ в Україну відмовився підписати мирну угоду, яку йому поклали на стіл В РФ масово скасовують заплановані відправки військових в Україну » Україна приєднається до зони роумінгу ЄС Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС. Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні «Про становище Союзу» в Європарламенті, повідомляє кореспондент «Європейської правди». «Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити», — сказала вона Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.