Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.
Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні «Про становище Союзу» в Європарламенті, повідомляє кореспондент «Європейської правди».
«Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити», — сказала вона
Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.
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