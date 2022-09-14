Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від МВФ

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду додаткові 1,4 млрд доларів в рамках програми екстреного фінансування.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Twitter, заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован у ході дискусії «30 років партнерства. Як МВФ, ЄБРР та Світовий банк допомагають Україні встояти».

«Провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою. Подякував за виділені $1,4 мільярда додаткової підтримки», – написав Зеленський. «Обговорили майбутню співпрацю задля зміцнення фінансової стабільності України».

Як розповів Рашкован, у вівторок відбулася неформальна зустріч Фонду щодо розблокування нової програми екстреного фінансування (Rapid financing instrument, RFI).

«Я не можу сказати напевно, але це розблокує Україні додаткові 1,4 млрд. доларів протягом наступного місяця», — зазначив він і уточнив, що твердження має відбутися наприкінці вересня. Після узгодження програми знадобиться ще 10 днів, щоб кошти надійшли.