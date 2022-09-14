Путін вже готовий за певних обставин визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області. При цьому, Москва вперше відкрито визнала невдачу з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Офіційні особи Кремля та пропагандисти державних ЗМІ активно обговорюють причини провалу Росії в Харківській області. Це при тому, що у Кремлі ніколи не визнавали, що РФ зазнала поразки під Києвом чи, згодом, на острові Зміїний. Відступ з під української столиці пояснювали рішенням надати пріоритет наступу на Донбасі, а вихід з острова Зміїний назвали «жестом доброї волі».

В ISW вважають, що визнання Кремлем поразки, має на меті пом’якшити та відвернути критику за нищівний провал від Володимира Путіна та перекласти відповідальність на міноборони та військове командування.

Експерти також звертають увагу, що Кремль відклав зустріч Путіна з представниками російського оборонного відомства відразу після виведення військ з Харкова і таким чином створив публічну видимість розриву між Кремлем і міноборони.

«Визнання Кремлем поразки в Харкові свідчить, що Путін бажає та здатен визнати та навіть прийняти поразку Росії, принаймні за деяких обставин, і зосередитися на тому, щоб відвести провину від себе», — дійшли висновку в ISW.