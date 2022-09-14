Останній політ королеви Британії став найбільш відстежуваним рейсом

5 мільйонів людей спостерігали за літаком із труною королеви Великої Британії Єлизавети II з Единбурга до Лондона, і цей політ став найбільш відстежуваним в історії.

Про це повідомив сайт відстеження польотів Flightradar24, пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

Загалом 4,79 мільйона людей спостерігали за польотом у прямому ефірі онлайн, а ще чверть мільйона людей дивилися його на каналі YouTube.

Компанія заявила, що безпрецедентні 6 мільйонів людей намагалися стежити за польотом протягом першої хвилини після того, як Boeing C17A Globemaster увімкнув транспондер в аеропорту Единбурга, що вплинуло на стабільність платформи.

«Через 70 років після її першого польоту як королева на борту BOAC Argonaut «Atalanta», останній політ королеви Єлизавети II став найбільш відстежуваним польотом в історії Flightradar24″, — повідомив директор з комунікацій компанії.

Flightradar24 повідомив, що цей рейс більш ніж удвічі перевищив попередній рекорд у 2,2 мільйони людей, коли спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прилетіла з візитом на Тайвань у серпні.