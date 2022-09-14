Кремль намагається «відбілити» Путіна після поразки військ РФ на Харківщині – ISW

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Кремль намагається «зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку» і втрату майже всієї окупованої Харківської області.

Джерело: ISW

Деталі: Москва вперше визнала свою поразку в Харківській області з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

На думку експертів ISW, Кремль зараз працює над тим, щоб зняти з Путіна будь-яку відповідальність за поразку, натомість звинувачуючи у втраті майже всієї окупованої Харківської області недостатньо поінформованих військових радників з оточення Путіна.

Декілька депутатів російської Держдуми висловили стурбованість жахливою ситуацією на передовій в Україні під час першого пленарного засідання осінньої сесії Думи 13 вересня. Лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Росії необхідно оголосити повну мобілізацію, оскільки російська «спецвійськова операція» – це війна.

Він сказав, що «спеціальну військову операцію» можна закінчити в будь-який момент, але війна може закінчитися тільки перемогою або поразкою, і «ми не маємо права програти» цю війну.

Лідер партії «Справедлива Росія — За правду» Сергій Миронов закликав до соціальної «мобілізації», за якої пересічні росіяни більше звертатимуть увагу на війну в Україні, а не на повну військову мобілізацію.