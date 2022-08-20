З-за кордону за добу повернулося 39 тис. українців

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід«.

Відомо, що з України минулої доби виїхали 44 тисячі осіб. Зокрема, 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. Тоді як до України за минулу добу в’їхали понад 43 тисячі осіб, 39 тисяч з них – громадяни України.

Зазначають, що вчора було оформлено 77 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Також у повідомленні додають, що за минулу добу за спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 12 осіб – 6 з них намагалися незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, а 6 осіб затримані поза пунктами пропуску. Крім того, ще 11 чоловіків не пропущено через кордон, оскільки під час перевірки у прикордонників виникли підозри щодо автентичності документів.

«Серед осіб, які намагалися використати сумнівні документи, охоронці кордону виявили 3 псевдостуденів та 1 «інваліда». Крім того, 6 осіб надали довідки «про непридатність до військової служби». В паспорті ще 1 особи прикордонники виявили підроблену відмітку про взяття на консульський облік. Чоловіків було передано співробітникам Нацполіції, оскільки у їхніх діях вбачаються ознаки правопорушень передбачених статтями 336 та 358 Кримінального кодексу України», – додали у дописі.