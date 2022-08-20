В Україні заборонили продавати товари, на етикетках яких лише іноземна мова

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

На початку повномасштабної війни уряд спростив вимоги щодо обов’язкового маркування імпортованих харчових продуктів державною мовою, аби забезпечити безперебійне постачання населення продуктами харчування. Однак наразі національні підприємства здатні в повному обсязі забезпечити потребу українських споживачів в безпечних та якісних харчових продуктах з дотриманням вимог харчового законодавства, переконують в МінАПК.

«Враховуючи звернення галузевих об’єднань виробників харчової промисловості та з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів, 19 серпня 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову, що скасовує норму щодо тимчасової можливості на період дії воєнного стану реалізації імпортованих харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної», – повідомляє пресслужба МінАПК.

Водночас, харчові продукти, ввезені на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 року, інформація про які викладена іноземною мовою, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання.