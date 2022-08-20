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Росія планувала призначити маріонетковий уряд на чолі з Януковичем та Медведчуком

У випаду взяття Києва: Росія планувала призначити маріонетковий уряд на чолі з Януковичем та Медведчуком

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії після захоплення Києва збиралася поставити на чолі маріонеткового уряду України експрезидента Віктора Януковича та Віктора Медведчука.

Про це повідомляє видання “The Washington Post”.

За інформацією журналістів, ФСБ розглядало два варіанти, як організувати маріонетковий уряд після захоплення України – на чолі з експрезидентом Віктором Януковичем чи Віктором Медведчуком.

Агенти російських спецслужб були настільки впевнені в швидкому завершенні так званої “спецоперації”, що навіть після початку вторгнення агенти виїхали з Києва заради власної безпеки, але залишили ключі від орендованих квартир. Потім вони мали продовжити свою роботу в цих квартирах після захоплення міста російськими військами.

Журналісти зазначають, що Янукович був лідером групи, яка зібралася в Білорусі на початку березня і готова була “увірватися і повернути владу”. Друга група, що складалася із колишніх членів партії Януковича, зібралася на території південної України, яку росіяни змогли окупувати у перші дні вторгнення.

20 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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