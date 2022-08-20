Росія намагається обійти санкції за допомогою Туреччини, — мінфін США

Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Про це перший заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо заявив під час зустрічі заступнику міністра фінансів Туреччини Юнус Еліташу.

«Адейемо висловив стурбованість з приводу того, що російські організації та фізичні особи намагаються використати Туреччину для ухилення від санкцій, які запровадили Сполучені Штати та ще 30 країн», — йдеться у повідомленні мінфіну США.

Мінфін США повідомив, що урядовці зустрілися для обговорення зусиль, спрямованих на застосування та дотримання антиросійських санкцій.