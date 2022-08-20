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Планування геноциду українців: Євросоюз подав матеріали у Гаагу

Планування геноциду українців: Євросоюз подав матеріали у Гаагу

Європейський Союз надав Міжнародному суду ООН у Гаазі інформацію в рамках справи України проти Росії, в якій Україна звинувачує РФ у плануванні актів геноциду під час війни.

Про це повідомила пресслужба суду в Гаазі.

У повідомленні вказано, що ЄС подав до суду інформацію за власною ініціативною, згідно з нормами Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Представництво України в ЄС висловило вдячність Європейському Союзу за приєднання до справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН.

26 липня заяву про залучення до справи України проти російської федерації щодо звинувачень у геноциді подала Латвія.

20 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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