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МЗС України закликало Австрію вислати постпреда РФ через заклик ліквідувати українську націю

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Посол Росії Михайло Ульянов закликає ліквідувати українську націю. Цю мову геноциду не можна терпіти. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію оголосити його персоною нон грата», — написав Ніколенко у Facebok.

Вчора, 19 серпня, дипломат РФ поширив твіт президента України Володимира Зеленського, у якому йшлося про нові постачання військової допомоги зі США, з таким текстом: «Жодної пощади українському населенню».

Згодом Ульянов видалив це твіт, та його можна знайти у архіві.

Пізніше дипломат сказав, що спроби пов’язати його слова із закликом до геноциду є обурливими і абсолютно неприйнятними.

«Інформаційна війна не має правил. Моє критичне зауваження щодо політики накачування України зброєю в поєднанні з відмовою від дипломатії (що призводить до подальших страждань) трактується як заклик до геноциду. Підступна інтерпретація, яка не має нічого спільного зі мною та моїми словами», — написав він twitter.

20 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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