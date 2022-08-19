ЗСУ за добу знищили 4 пускові установки та 1 радіолокаційну станцію до С-300 росіян

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
Українська авіація завдала 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському районі Миколаївщини та Бериславському Херсонщини.
Ракетно-артилерійські підрозділи виконали за добу понад 200 вогневих завдань на південному фронті. Руйнують ворожі плани полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст.
За день, 18 серпня, було вбито 73 рашистів, знищено 3 танки, 4 пускові установки та 1 радіолокаційну станцію до ЗРК С-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще 1 склад боєприпасів. Остаточні втрати — розвідуються.
- 18 серпня українські сили провели наступальні дії з метою деокупувати нові населені пункти на Півдні.
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