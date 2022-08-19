Російська авіація здійснила 7 атак на Півдні України ISW сказав, що могло спричинити вибухи в окупованому Криму 18 серпня » ЗСУ за добу знищили 4 пускові установки та 1 радіолокаційну станцію до С-300 росіян За добу, 18 серпня, на південному фронті ЗСУ знищили 4 пускові установки та 1 радіолокаційну станцію до С-300 російського агресора Про це повідомляє оперативне командування «Південь». Українська авіація завдала 4 удари по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в Баштанському районі Миколаївщини та Бериславському Херсонщини. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали за добу понад 200 вогневих завдань на південному фронті. Руйнують ворожі плани полагодити та продовжувати використовувати Каховський міст. За день, 18 серпня, було вбито 73 рашистів, знищено 3 танки, 4 пускові установки та 1 радіолокаційну станцію до ЗРК С-300, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, ще 1 склад боєприпасів. Остаточні втрати — розвідуються. 18 серпня українські сили провели наступальні дії з метою деокупувати нові населені пункти на Півдні.