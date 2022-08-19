За кількістю жертв Маріуполь перевищив Хіросіму та Нагасакі, лише в братських могилах поховано близько 22 тисяч людей, — Андрющенко

Наразі неможливо сказати, скільки українців вбила Росія в Маріуполі. Але за кількістю жертв українське місто перевищило Хіросіму та Нагасакі, в яких загинуло близько 50 тисяч людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в інтерв’ю головній редакторці інтернет-видання «ГОРДОН» Олесі Бацман.

Він наголосив, що лише в братських могилах за офіційними даними поховано близько 22 тисяч людей. Порахувати всіх загиблих можна буде лише після деокупації Маріуполя, зазначив радник мера.

«На сьогодні 20-22 тисячі маріупольців лише поховано в братських могилах навколо Маріуполя за період воєнних дій. Сказати, скільки насправді ще загинуло ми вже навіть не беремося. Цього вже ніхто не знає. Думаю, зможемо підрахувати лише після деокупації. Обережно скажу, що Маріуполь точно перевищив кількість жертв у Хіросімі та Нагасакі. Тобто один Маріуполь без ядерних бомб зробив крок далеко вперед. У Хіросімі та Нагасакі було понад 50 тисяч, думаю, у Маріуполі жертв більше», — сказав Андрющенко.

Проте навіть кількість похованих маріупольців насправді може бути набагато більшою, зазначив радник мера міста. Він наголосив, що додаткові дані змушують сумніватися у визнаних цифрах.

«Раніше ми рахували, якщо пригадуєте кадри братських могил, особливо в Старому Криму, – там таблички з номерами. От ми вважали, що табличка з номером це ідентифікаційний номер поховання людини. Тобто, одна табличка – одна похована людина. А зараз ми точно знаємо, що це не ідентифікаційний номер поховання, а ідентифікаційний номер протоколу огляду так званою «прокуратурою ДНР». Тобто в тому протоколі може бути одна, а може бути й десять людей. Це говорить про те, що навіть поховано більше, ніж ми вважаємо», – розповів Андрющенко.