Вибухи у Саках вивели з ладу понад половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ

Вибухи на авіабазі «Саки» у тимчасово окупованому Криму вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії.

Про це пише Reuters.

Один з європейських чиновників на умовах анонімності сказав, що Україна в цей час послідовно домагається «кінетичного ефекту» глибоко в тилу Росії, що робить істотний вплив на матеріально-технічну підтримку Росії і психологічний вплив на російське керівництво.

«За нашими оцінками, вибухи на аеродромі Саки 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту», – сказав чиновник.

Він додав, що в цілому до цих вибухів війна перебувала в моменті, близькому до операційного застою.