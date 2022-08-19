Уряд України відновить масштабну приватизацію з вересня

Починаючи з вересня уряд України відновить приватизацію підприємств державної власності, що була призупинена на період воєнного стану та розблокована з ухваленням законопроєкту 7451.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

У липні уряд затвердив перелік 420 об’єктів після процедури тріажу – сортування на ті, які залишаться у державній власності, які будуть спрямовані на приватизацію до ФДМУ та які будуть ліквідовані.

«Ми передали 65 підприємств у липні поточного року до Фонду державного майна. За останні чотири роки Фонд отримав 500 об’єктів на приватизацію. Ми й далі будемо проводити тріаж підприємств, для того, щоб передавати максимальну кількість об’єктів на приватизацію. Стартувати з вересня будемо зі спиртзаводів і хлібокомбінатів. Ми вже маємо певний графік передачі об’єктів по всій Україні», – зазначила перша віце-прем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Приватизація відбуватиметься на спрощених умовах. Приватні підприємці зможуть викупити цілісні майнові комплекси, в тому числі ті, які обтяжені багаторічними арештами на майно (у такому випадку покупець також зобов‘язаний погасити раніше накопичені борги).

Також будуть зростати гарантійні внески, а оплата за актив буде відбуватися до укладання договору купівлі-продажу.

Процес приватизації від оголошення аукціону й до підписання договору займатиме не більше двох місяців. Якщо в аукціоні зареєстрований лише один учасник, він зможе викупити об’єкт за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової. Якщо ж з першого разу покупців не буде, то дозволятиметься проводити повторні аукціони. Буде допускатися покрокове зниження стартової ціни, але не більше, ніж на 50%.

Усі дозволи та ліцензії підприємства зберігатимуться для нових власників єдиних майнових комплексів.