У Керчі чули вибух

Мешканці Керчі в окупованому Криму в четвер увечері чули вибух, окупанти заявили про спрацювання системи ППО.

Джерело: так званий «радник голови Криму» Олег Крючков у Telegram, місцеві телеграм-канали

Дослівно Крючков: «Попередньо. У Керчі спрацювали системи ППО. Небезпеки для міста та мосту немає».

Деталі: Водночас у кримських пабліках повідомляють про гучний вибух у Керчі, який було чутно у різних районах міста, а також у довколишніх селах. У деяких будинках тремтіли шибки.

Довідка: Саме в Керчі бере свій початок Керченський міст або Кримський міст, що з’єднує окупований Крим із Росією.

Що передувало: 17 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.