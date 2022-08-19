 
«  
  »

У Керчі чули вибух

Мешканці Керчі в окупованому Криму в четвер увечері чули вибух, окупанти заявили про спрацювання системи ППО.

Джерело: так званий «радник голови Криму» Олег Крючков у Telegram, місцеві телеграм-канали

Дослівно Крючков: «Попередньо. У Керчі спрацювали системи ППО. Небезпеки для міста та мосту немає».

Деталі: Водночас у кримських пабліках повідомляють про гучний вибух у Керчі, який було чутно у різних районах міста, а також у довколишніх селах. У деяких будинках тремтіли шибки.

Довідка: Саме в Керчі бере свій початок Керченський міст або Кримський міст, що з’єднує окупований Крим із Росією.

Що передувало: 17 серпня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений як законна військова ціль.

19 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  