США схвалюють застосування Україною їхньої зброї у Криму

Напад на Крим – чесна гра для України, й Америка підтримує удари по російських військах там, пише «Politico».

Джерело: «Politico» з посиланням на коментар високопоставленого представника адміністрації Джозефа Байдена

Деталі: Високопоставлений представник адміністрації президента США повідомив NatSec Daily (проект «Politico» з питань національної безпеки), що Сполучені Штати підтримають удари по Криму, якщо Київ визнає їх необхідними.

Пряма мова: «Звісно, ми не вибираємо цілі, і все, що ми надали (Україні), призначене для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною».

Деталі: Чиновник підтвердив, що адміністрація Байдена вважає Кримський півострів суверенною українською територією: «Крим – це Україна».

Український урядовець повідомив, що повідомлення про підтримку Білого дому дійшло до Києва.

Курт Волкер, колишній посол США в НАТО і спеціальний представник по Україні при адміністрації Дональда Трампа, сказав NatSec Daily: «Російським силам нема чого робити там, і напад на російські сили в Криму нічим не відрізняється від нападу на них під Києвом, Херсоном чи на Сході України».