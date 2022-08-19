США передають Україні розвіддані швидко, але з певними обмеженнями — WP

США передають в Україну інформацію про місцеперебування та пересування російських військ у режимі реального часу, у тому числі супутникові знімки та звіти, отримані з конфіденційних джерел.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише The Washington Post із посиланням на американських та українських офіційних осіб.

«Розвідані дані дуже добрі. Вони повідомляють нам, де знаходяться росіяни, щоб ми могли їх вразити», — сказав один український чиновник, зображуючи пальцем падіння бомби на ціль.

Видання зазначає, що на практиці офіційні особи США мають обмежений контроль над тим, як українці використовують військову техніку та розвіддані.

Тому адміністрація США розробила правила з обміну розвідданими, як спрямовані на те, щоб уникнути загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

За словами офіційних осіб, правила, призначені для працівників розвідки на робочому рівні, має дві широкі заборони на види інформації, якою Сполучені Штати можуть ділитися з Україною.

По-перше, США не можуть надати детальної інформації, яка б допомогла Україні ліквідувати російських керівників, таких як найвищі офіцери або міністри. До цієї категорії, наприклад, потрапили начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Ця заборона не поширюється на російських офіцерів, у тому числі генералів, кілька з яких загинули на полі бою. Але високопоставлений представник Міністерства оборони сказав, що хоча уряд США «самообмежується на папері стратегічними лідерами», він також вирішив не надавати Україні інформацію про перебування генералів.

Друга категорія забороненого обміну розвідданими – це будь-яка інформація, яка може допомогти Україні атакувати російські цілі за межами України.

Крім обмежених категорій обміну розвідувальними даними, у США діє правило, що забороняє надавати Україні те, що офіційні особи називають «цільовою інформацією». За словами офіційних осіб, Сполучені Штати не повідомлятимуть українським силам, що конкретного російського генерала було помічено в певному місці, а потім повідомляти або допомагати Україні завдати по ньому удару.

Але США поділяться інформацією про розташування, скажімо, пунктів управління та контролю – місць, де часто перебувають російські офіцери, – оскільки вони можуть допомогти Україні в обороні, заявили офіційні особи.