СБУ викрила ворожого агента в Апараті Верховної Ради

Про це інформує Служби безпеки України.

СБУ викрила працівника підрозділу забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради України, якого завербувала спецслужба Росії під час поїздки до тимчасово окупованого Криму ще до 24 лютого.

Слідство встановило, що зловмисник мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій — їх кількість, зміст офіційних і неформальних розмов.

«Крім того, він отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах. Для цього посадовець мав використати свої службові повноваження, які передбачали допуск і доступ до різних приміщень адміністративної будівлі», — повідомляють правоохоронці.

Утім напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну він звільнився з державної установи. Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об’єкт на Житомирщини. Під час перевірки СБУ виявили факт вербування: «Агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб».

Слідство триває.

В Службі безпеки інформують, що за держзраду в умовах воєнного стану карають від 15 років до довічного ув’язнення. Утім, якщо підозрюваний не вчинив жодних дій ворога та добровільно повідомив про факти залучення до співробітництва, то громадянин України звільняється від кримінальної відповідальності.